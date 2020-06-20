شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طائرات خاصة لعودة أجانب النصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أمّن النصر السعودي طائرات خاصة لنقل الطواقم الفنية واللاعبين الأجانب المتواجدين في بلدانهم تأهباً لعودة التدريبات خلال الأسبوع الجاري، بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف الموسم الكروي 2019-2020 اعتباراً من 4 أغسطس المقبل.

وستنقل الطائرة الأولى المدرب البرتغالي روي فيتوريا والطاقم المساعد من البرتغال إلى الرياض، في حين خصصت الطائرة الثانية للثنائي البرازيلي بيتروس ومايكون المتواجدين في البرازيل، والطائرة الثالثة ستكون خاصة بالمغربي نور الدين أمرابط المتواجد في هولندا، ويجري التنسيق لتأمين رحلة خاصة للمهاجم النيجيري أحمد موسى المتواجد بمسقط رأسه جوس النيجيرية.

وتعمل الأندية السعودية الأخرى على هذا المسار لتأمين عودة الطواقم واللاعبين، في حين حدد ناديا الهلال والاتفاق معسكريهما في الطائف وأبها، وتعتزم بقية الأندية الاكتفاء بالتدريبات داخل القواعد.

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