شكرا لقرائتكم خبر عن «عربية البومسي» للبارا تايكواندو تنطلق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، غداً السبت، منافسات البطولة العربية للبارا تايكواندو التي ينظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وإشراف الاتحاد العربي للتايكواندو، ومشاركة عدد كبير من لاعبي أصحاب الهمم من مختلف الدول العربية، وتستمر منافسات البطولة يومين عبر وسائل التواصل المرئي (زووم)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأعلنت اللجنة المنظمة أن باب المشاركة مفتوح أمام لجميع، وخاصة أن البطولة تقام للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو أن البطولة تأتي في إطار التعاون بين الاتحادين العربي والإماراتي للتايكواندو، كما ثمن دعم وشراكة شرطة دبي في إنجاح البطولة، التي تعد فرصة طيبة لمزيد من التعاون والتواصل بين جميع الرياضيين في الوطن العربي، ودعم أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة على ممارسة الرياضة، مقدماً الشكر لفريق العمل الذي يشرف على البطولة ولجنة الحكام.

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