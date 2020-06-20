شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيطالية تخفف قيود الحجر الصحي على الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الحكومة الإيطالية على تخفيف قيود الحجر الصحي على الأندية في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف أفرادها، قبل ساعات من استئناف منافسات «سيري أ» المعلقة منذ مارس/آذار الماضي.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري اعتباراً من 20 يونيو/حزيران، بعدما عادت منافسات اللعبة خلف أبواب مغلقة الأسبوع الماضي مع استكمال مسابقة الكأس المحلية.

وتترافق هذه العودة مع إجراءات صحية صارمة للحؤول دون أي تفشٍ محتمل لعدوى «كوفيد-19»، وبموجب البروتوكول الذي كان معداً، يتوجب على كل فريق أن يضع كل أفراده في الحجر لفترة أسبوعين، في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

لكن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا منح سلطات كرة القدم الضوء الأخضر لاعتماد عزل غير مشدد، أي أن يقتصر حجر الأسبوعين على من تظهر نتيجة فحصه إيجابية فقط، في المقابل، سيتم إخضاع باقي أفراد الفريق لمراقبة لصيقة، وإجراء فحص سريع لهم جميعاً في يوم خوضهم مباراة.

ولقي الإجراء الجديد ترحيب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا الذي رأى فيه «خطوة إضافية نحو إنهاء الموسم الرياضي».

وأبدى غرافينا أمله في أن يظهر الجميع «حساً كبيراً بالمسؤولية»، داعياً المشجعين على وجه الخصوص إلى عدم الإقدام على أي تصرف «يلغي الجهود التي يتم بذلها».

وتنطلق «سيري أ» مجدداً اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي مع 4 مباريات مؤجلة توزع بالتساوي بين السبت والأحد، على أن تنطلق المرحلة الـ27 (من 38) الاثنين.