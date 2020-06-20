مونشنغلادباخ ينهي الموسم بدون بليا وتورام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيضطر بوروسيا مونشنغلادباخ الذي ينافس من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلى خوض مباراتيه الأخيرتين في الدوري الألماني من دون هدافيه الفرنسيين الحسن بليا وماركوس تورام بسبب الإصابة.

ويعاني بليا (10 أهداف هذا الموسم) من مشكلة عضلية حرمته الثلاثاء من المشاركة في الفوز على فولفسبورغ 3-صفر، وخوضه المباراتين الأخيرتين السبت ضد باردربون وفي 27 الشهر الجاري ضد هرثا برلين، موضع «شك كبير» بحسب ما أفاد مدربه ماركو روزه.

أما مواطنه تورام (10 أهداف أيضاً) الذي تعرض لالتواء في كاحله خلال اللقاء ضد بايرن ميونيخ في 13 يونيو، فغيابه عن المباراتين الأخيرتين بات محسوماً وقد «انتهى موسمه وحتى إننا نفكر بإجراء عملية جراحية» بحسب ما كشف روزه هذا الأسبوع.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز الخامس قبل مرحلتين على ختام الدوري الذي توج بلقبه بايرن للموسم الثامن توالياً، بفارق نقطة خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال (يشارك الخامس في مسابقة الدوري الأوروبي).