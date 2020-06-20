شكرا لقرائتكم خبر عن بحث ترتيبات موسم كرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أمس الخميس بمقر المجلس بحضور عبدالملك جاني رئيس اللجنة، وسعيد علي العاجل وحارب محمد الرميثي عضو اللجنة والمدير المالي.

تناول الاجتماع عدداً من المحاور المهمة عن كرة قدم الصالات وترتيبات اللجنة بالنسبة للموسم الرياضي الجديد 2021-2020 ومراحل سير المسابقات ودوري الشباب وبطولة خورفكان الدولية، إضافة إلى كل ما يختص بتطوير اللعبة ونشرها في الإمارة الباسمة.

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