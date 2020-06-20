العراقي راضي يعود إلى المستشفى مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انتكس الوضع الصحي لنجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي مجدداً بعد خروجه من المستشفى، ما استدعى إعادته إلى ذات المستشفى في ساعة متأخرة من الخميس.

وقد أدخل أحمد راضي إلى أحد غرف مستشفى النعمان في بغداد، وهو الآن تحت رعاية الأطباء الذين يحاولون بكل ما يمتلكون من جهود السيطرة على وضعه الصحي.

من جانب آخر، قامت وزارة الخارجية العراقية وبتدخل من نقيب الصحفيين العراقيين والعرب مؤيد اللامي بتوفير طائرة خاصة، لنقل أحمد راضي إلى العاصمة الأردنية عمان، على وجه السرعة بعد تأمين الإجراءات مع وزارة الصحة الاردنية، حيث يرغب راضي بنقله إلى عمان من أجل أن يكون قريباً من أفراد عائلته التي تقيم في الأردن منذ أكثر 12 عاماً.

وقد تفاعل الوسط الرياضي مع حالة أحمد راضي بشكل كبير جداً، وكذلك الوسط الصحفي، فضلاً عن الجماهير وبدأ بالضغط الكبير على الجهات العراقية لغرض تلبية طلبه بنقله الى عمَّان، لأنه يحتاج الى استقرار حالته النفسية التي ترفع من مناعته.