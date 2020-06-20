إصابة معلق رياضي عراقي بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أصيب المعلق الرياضي العراقي لؤي عمران الشمري بفيروس «كورونا»، وهو الآن في أحد مشافي العاصمة العراقية بغداد.

وعرف عن لؤي عمران الشمري، أنه مارس التعليق على مباريات لعبة كرة القدم منذ تسعينات القرن الماضي، كما قدَّم العديد من البرامج الرياضية وعلى شاشات فضائية مختلفة بعد 2003.

من جانب آخر، تمكن الحكم العراقي علي كريم الذي كان محتجزاً في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص لعلاج حالات المصابين بفيروس «كورونا» من هزيمة الفيروس بعد أن أظهرت التحاليل المختبرية التي أجريت له أنه لم يعد مصاباً بالفيروس.