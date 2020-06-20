7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

جمال حمزة : مروحتش البيت بعد الخسارة أمام الأهلي 6/1 وأتجوزت 3 مرات

أكد جمال حمزة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن الألماني اتوفيستر هو أول من صعده للفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية له أمام القناة، كاشفاً أنه يعتبر حازم إمام مثل أعلى له في كرة القدم، نظراً لتمتعه بمهارة كبيرة لم أراها في أي لاعب أخر، وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" خسارة الزمالك أمام الأهلي 6/1 هي الأسوأ في تاريخي وكذلك خسارة منتخب الشباب أمام الأرجنتين بنتيجة 7/1

الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.