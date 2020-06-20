7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020 فى مقدمتها ، تعرف على تفاصيل دور مدرب الزمالك الأسبق في رحيل فايلر عن الأهلي.
الشروط الطبية تجبر الأندية على تأجيل عودة التدريبات 5 أيام
كشف مسئولو عدد من الأندية أن الشروط التى تم وضعها من قبل اتحاد الكرة تؤجل عودة التدريبات للفرق فترة لا تقل عن 5 إلى 7 أيام أخري بسبب المطالب الكثيرة الموجودة فى الاشتراطات الطبية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.
اتحاد الكرة للأندية: جاري الاتفاق مع مراكز طبية للأندية لإجراء مسحة كورونا
تضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة لأندية الدوري الممتاز بأنه جاري توفير مراكز طبية ومستشفيات لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من لاعبين و جهاز فني و إداري وطبي و العاملين وإخطار اتحاد الكرة بنتائج التحاليل عقب ظهور النتائج.
تعرف على تفاصيل دور مدرب الزمالك الأسبق في رحيل فايلر عن الأهلي
يسابق نادي نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلفاً للمدير الفني السابق الذي انتهت ولاية في 31 مايو الماضي وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بالبطولة.
جمال حمزة : مروحتش البيت بعد الخسارة أمام الأهلي 6/1 وأتجوزت 3 مرات
أكد جمال حمزة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن الألماني اتوفيستر هو أول من صعده للفريق الأول، وكانت أول مباراة رسمية له أمام القناة، كاشفاً أنه يعتبر حازم إمام مثل أعلى له في كرة القدم، نظراً لتمتعه بمهارة كبيرة لم أراها في أي لاعب أخر، وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :" خسارة الزمالك أمام الأهلي 6/1 هي الأسوأ في تاريخي وكذلك خسارة منتخب الشباب أمام الأرجنتين بنتيجة 7/1
الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري
شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
اتحاد الكرة ينتظر جدول مباريات أفريقيا لتحديد مواعيد الدوري
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم ينتظرون اعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم –كاف- عن مواعيد مباريات دوري ابطال افريقيا و الكونفدرالية للدور قبل النهائي وايضا الاجندة الدولية وهل ستكون في مواعدها المحددة مسبقا ام سيتم اجراء تعديلات عليها وذلك من أجل الاعلان عن جدول مباريات الدوري المرجح استئنافه 25 يوليو المقبل.
الأهلي يقتصر طاقة الموظفين والعمال فى التدريبات إلى 50% على مجموعتين
سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، عقد جلسة عصر اليوم الجمعة بملعب التتش، مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم ، في حضور خالد محمود، طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.
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