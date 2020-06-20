شكرا لقرائتكم خبر عن مصير عاشور وفتحي وإكرامي مع الأهلي بعد عودة التدريبات.. اللوئح توضح الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسأل جمهور الأهلي عن مصير الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي بعد قرار عودة الدوري وهل تستمر لعقودهم لنهاية الموسم أم تنتهي بنهاية يونيو.

رحيل الثلاثي شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري، لاسيما بعد رغبة إكرامي في خوض تجربة جديدة بحثا عن المشاركة الأساسية التي لا يحظى بها في الأهلي، بينما رغبة المدير الفني في عدم تجديد عقد عاشور ومطالبته بالاعتزال نهاية الموسم الجاري، فيما قرر فتحي الاكتفاء بما قدمه مع الأهلي وخوض تحدي جديد، بعض رفض العرض المقدم لتجديد عقده في القلعة الحمراء.

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وأعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي؛ بشكل رسمي اليوم الإثنين، عودة نشاط كرة القدم في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري.

النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الأندية، ما بين مؤيد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وبين معارض لها، في ظل ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة آخرين.