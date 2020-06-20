أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يقرر شكوى اتحاد الكرة فى الفيفا بسبب "نقاط" قمة الدورى

الزمالك يقرر شكوى اتحاد الكرة فى الفيفا بسبب "نقاط" قمة الدورى

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تقديم شكوى ضد اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية، وذلك بسبب مباراة الفريق الأبيض مع الأهلى فى قمة الدورى، التى جاءت قبل توقف النشاط الكروى فى شهر مارس الماضى، بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الزمالك منسحبا فى مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0، إلا أن الأبيض سيقوم بشكوى الاتحاد المصرى مع إرفاق أسباب تخلفه عن خوض المباراة وعدة دوافع مختلفة بعد قرار اللجنة الخماسية باعتبار الأهلى فائزا مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك فى نهاية موسم 2019-2020 مع إعادة ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائى للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد المعلم حسن شحاتة

حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد حسن شحاتة، أحد رموز النادى الأبيض، وقالت صفحة قلعة ميت عقبة عبر موقع "تويتر"، "يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز نجومنا على مر التاريخ لاعبا ومدَربًا؛ المعَلم حسن شحاتة.. كل عام وأنت بخير"، وذلك لتقديم التهنئة إلى المعلم فى عيد ميلاده الـ73 لاسيما أنه من مواليد 19 يونيو 1947 وسجل المعلم اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات. الزمالك يُجهز الكشف الطبى للاعبين انتظاراً لقرار المجلس الأبيض Advertisements يجرى الجهاز الطبى للزمالك استعداداته فى الوقت الجارى لتجهيز إجراءات خضوع لاعبى الفريق لكشف طبى وفحوصات شاملة لتجنب فيروس كورونا، قبل عودة التدريبات الجماعية للفريق، خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر الجهاز الطبى قرار مجلس إدارة النادى الأبيض وإدارة الكرة بشأن تحديد موعد عودة التدريبات الجماعية من أجل استدعاء اللاعبين للخضوع لفحص طبى.

أحمد الكاس : رفضت الأهلي بسبب كلمة شرف..وأوافق على العمل مساعد في الزمالك والمنتخب

أكد أحمد الكاس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق انه حصل على لقب هداف الدوري العام 3 مواسم متتالية، وهو الأمر الذي لم يحققه اي لاعب أخر حتي هذه اللحظة، وقال أحمد الكاس في تصريحات لقناة اون تايم سبورت :"تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك اثناء لعبي في الأوليمبي ولكن والدي كان يرغب في بقائي بالنادي السكندري، ولكنه منح كلمه لإدارة الزمالك انه في حاله رحيله عن الاوليمبي سأنتقل للزمالك ولذلك نفذت كلام والدي"