شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغازل عبد المنصف بصورة مع نجله "أدهم" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، على مغازلة حارس عرين القلعة البيضاء السابق محمد عبد المنصف والحالى لفريق وادى دجلة، حيث قام الفهد الأسمر بنشر صورة عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، مع أدهم نجل "أوسة" خلال تجولهما على أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يرتبط شيكابالا بعلاقة وطيدة مع عبد المنصف.

شيكابالا أكد فى تصريحات سابقة أنه يفضل عدم استئناف مسابقة الدوري الموسم الحالي، والانتظار حتي استقرار الاوضاع، مشددا علي انه من الأفضل أن يتم إلغاء الموسم الحالي وبداية موسم جديد في موعد يتم تحديده لاحقا.

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