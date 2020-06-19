الامارات | الشريف: يحق للأندية المتضررة مقاضاة رابطة المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف: يحق للأندية المتضررة مقاضاة رابطة المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس هيئة التحكيم الرياضي السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور يوسف الشريف، أنه من حق الأندية المتضررة من قرار الجمعية العمومية غير العادية لرابطة المحترفين، التقاضي أمام لجان الاتحاد القضائية ذات الاختصاص.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قبل التفكير في حق التقاضي فإنه يجب أن يتشارك الجميع في تحمل المسؤولية، وأن يقدم هؤلاء وغيرهم المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية الآنية».

وعدَّ الشريف إلغاء الدوري سابقة، لأن ظروف جائحة كورونا استثنائية، لم يعهد العالم مثلها على الأقل من حيث الاجراءات المتبعة في الحد من انتشارها، وأوضح: «الضجة على بعض القرارات الاستثنائية أمر طبيعي في علم الاجتماع، بل ويعتبر نمطاً صحياً ينم عن تباين الآراء وتفاوت الطبائع في قبول القرارات والاجراءات».

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وأكمل «للأسف لا أعرف تحديداً ما هي الصلاحيات التي أعطتها الجمعية العمومية لرابطة المحترفين».

وأوضح «بذلت جهداً كبيراً على مدى اليومين الماضيين للحصول على النظام الاساسي لرابطة دوري المحترفين ولم أجد سوى مواد بسيطة منشورة في بعض الصحف لا يمكن الارتكاز إليها أو الأخذ بها، وبهذه المناسبة ومن خلال منبركم أتمنى من الرابطة نشر النظام الأساسي للرابطة وكل اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطهم لعموم الناس، ليتسنى للجميع مطالعتها والوقوف على نصوصها».

وختم: «من وجهة نظري أن إلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم اجراء استثنائي تدعمه الظروف الطارئة بسبب جائحة كورونا، وهو قرار صائب في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية المتبعة التي مازالت قائمة، فضلاً عن بيئة وطبيعة الأجواء الصيفية في الخليج عموماً التي يصعب أن يمارس فيها نشاط بدني قوي ككرة القدم مثلاً وما ماثلها، حتى على فرضية الاعداد السريع لآليات تبريد هذه الأندية وما ستكلف من مصروفات قد تفوق الأرباح المتوقعة من استمرار الدوري أصلاً».

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