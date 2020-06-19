«كين» يقود هجوم توتنهام.. و«بوجبا» على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، وأولي جونار سولسكاير، مدرب نظيره مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب توتنهام ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء تشكيل توتنهام على النحو التالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس. الدفاع: أوريه- سانشيز- داير- دافيدز. الوسط: وينكس- سيسوكو- لاميلا- بيرجوين الهجوم: سون- هاري كين. ويجلس على مقاعد البدلاء: جازانيجا- ألديرفايرلد- فيرتونخين- سيسنون- وايت- سكيب- جيدسون- ديمبيلي- لو سيلسو. فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. Advertisements الدفاع: بيساكا- ليندلوف -- هاري ماجواير- لوك شو. الوسط: ماكتومناي- فريد- برونو فيرنانديز- جيمس. الهجوم: مارسيال- راشفورد. ويجلس على مقاعد البدلاء: روميرو- بايلي- ويليامز- ماتا- ماتيتش- بوجبا- لينجارد- جرينوود- إيجالو. الوضع في مصر

اصابات 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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