شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثهامبتون يكتسح نورويتش بثلاثية نظيفة.. وإنجز يعادل رقم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ساوثهامبتون فوزًا كبيرًا على نادي نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

سجل ساوثهاميتون أهدافه في شوط المباراة الثاني بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث أحرز داني إنجز هدف فريقه الأول في الدقيقة 49، ليتساوى مع النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، في سباق هدافي الدوري برصيد 16 هدف لكل منهما.

وعزز أرمسترونج من تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يختتم القائد ناثان ريدموند أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى النقطة 37 في المركز 13، بينما تعقد موقف نورويتش ببقاءه في قاع جدول الترتيب برصيد 21 نقطة فقط جمعها من 30 مباراة.