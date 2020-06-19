شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلة ضد برشلونة بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق إشبيلية، وكيكي سيتين، مدرب ضيفه نادي برشلونة، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا». وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي: حراسة المرمى: فاتشليك. الدفاع: كوندي- دييجو كارلوس- ريجيلون- أوكامبوس. الوسط: خيسوس نافاس- فيرناندو- أوليفر- جوردان. الهجوم: منير الحدادي- دي يونج. ويجلس على مقاعد البدلاء: بونو- جوميز- روني لوبيز- بانيجا- سوسو- نصيري- جوديلج- إسكوديرو- فاسكيز- جينارو- بالبو. فيما جاء تشكيل برشلونة هلى النحو التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن. Advertisements الدفاع: سيميدو- بيكيه- لانجليه- جوردي البا. الوسط: راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس- فيدال. الهجوم: ميسي- سواريز- برايثوايت. وعلى مقاعد البدلاء: نيتو- إناكي بينا- ارثر- جريزمان- جونيور- ريكي بويج- كولادو- أنسو فاتي- أراخو- سافيريو- شومي مونشو. الوضع في مصر

اصابات 52,211

تعافي 13,928

وفيات 2,017

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