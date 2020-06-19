شكرا لقرائتكم مدحت العدل: مرتضى منصور أعاد للزمالك هيبته ووضعه في مصاف الأندية العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل مدحت العدل إن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعاد الهيبة للنادى الأبيض موضحا أنه وصع الفريق في مصاف الأندية العالمية.

أكد العدل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو الرجل الأصلح في الفترة الحالية لـ رئاسة القلعة البيضاء مضيفا:" ما قولته لا يساوي أي شئ مما يفعله مرتضى منصور في الزمالك حالياً ".

وتابع:" مرتضى لا طلب فلوس من حد ولا شحت من حد ، و الزمالك أخر ٥ سنين أكتر فريق مصري خد بطولات مش في كره القدم بس لا في جميع الألعاب .

واختتم:" مرتضى منصور لا طلب ولا شحت فلوس من حد إزاي بعد ده كله منقفش جمبه الراجل ده الوحيد اللي في تاريخ الزمالك اللي عملنا قناة أنا ببقى حزين لما يبقى في تجاوز ضده ولازم كل واحد يقدر مجهود الراجل اللي قدر يتحمل المسئولية ويتصدي للجميع