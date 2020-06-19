شكرا لقرائتكم الكأس: فيه ناس ما أعرفهاش تولت مهمة المنتخبات وجيل 90 أكثر مجموعة اتظلمت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن العمل في منتخب مصر بمنصب الرجل الثاني شرف لأي شخص.

أضاف أحمد الكأس: " فيه ناس ما أعرفهاش تولت مهمة المنتخبات الوطنية، جيل 90 أكثر مجموعة اتظلمت في تدريب المنتخبات. وقال أحمد الكأس: "جيل السبعينات أفضل جيل قدم المواهب للكرة المصرية لكن أفضل 3 مهاجمين في تاريخ مصر رأيتهم هم جمال عبد الحميد وحسام حسن ومحمد رمضان". Advertisements

ويتصدر أحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التأحمد الكأس نجم منتخب مصر والزمالك والأولمبى السابق يتصد قائمة نجوم جمعوا كل ما يحلم به أى لاعب كرة، فبعيدا عن التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا من أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.

التحديات التى عاشها فى دورى المظاليم، وقدرته على التواجد بتشكيلة الفراعنة فى مونديال 90، لاقى بسببه الجوهرة السمراء عشق الجماهير البيضاء التى كثيرا أسعدها بأهدافه، واحترام جماهير الأهلى التى لم تشاهد منه أى تجاوز.