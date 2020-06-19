شكرا لقرائتكم محمد محمود يجري أشعة جديدة للتأكد من تعافيه نهائيا بعد جراحة الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري محمد محمود نجم وسط النادي الأهلي أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائي وتعافيه بشكل كامل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي وانتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي، وعلم اليوم السابع أن محمد محمود أرسل نتيجة الأشعة للطبيب الألماني المعالج له، والذي أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة في تدريبات ناديه بشكل طبيعي، ويتابع الخبير الألماني الذى سبق وأجرى الجراحة لللاعب الاهلي قبل أكثر من ثمانية أشهر بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد ايام قليلة من تماثله للشفاء من الجراحة ذاتها.

ويخضع لاعبو الأهلي لفحوصات طبية غداً السبت وبعد غداً الأحد للاطئنان عليهم في ظل انتشار فيروس كورونا، على أن يعود الفريق للتدريبات بداية من يوم الاثنين المقبل وفقاً للجدول الموضوع من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والمتواجد حالياً في سويسرا.

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.