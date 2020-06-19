شكرا لقرائتكم غوارديولا: ساني رفض تجديد عقده وسيرحل عن مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن الجناح الألماني ليروي ساني رفض عرضا لتمديد عقده وسيرحل عن النادي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بيرنلي يوم الاثنين المقبل في الدوري : ليروي رفض تمديد عقده. الجميع يعلم، إذا اتفق ناديان في نهاية الموسم يمكنه الرحيل. في حال عدم التوصل لاتفاق سيرحل في نهاية عقده. النادي قدم له عرضين أو ثلاثة لتمديد عقده لكنه رفضهم.

وينتهي عقد ساني في نهاية الموسم المقبل، وقال غوارديولا: إنه أراد بقاء ساني لكن اللاعب يريد بداية جديدة. عندما نقدم عرضا للاعب لأننا نريده. إنه يملك مميزات خاصة. نريد لاعبين يريدون اللعب مع النادي لتحقيق الأهداف، إنه رجل لطيف وأنا أحبه كثيرا. ليس لدي أي شيء ضده. لكنه يريد خوض مغامرة أخرى.