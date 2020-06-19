شكرا لقرائتكم أرتيتا يطلب من أوزيل استعادة مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مسعود أوزيل يجب عليه استعادة قمة مستواه ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

وكان أوزيل دائم المشاركة مع تشكيلة المدرب أرتيتا قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا لكن اللاعب الألماني خرج من قائمة مباراة مانشستر سيتي التي خسرها أرسنال 3-صفر يوم الأربعاء.

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وكان أرتيتا قال إنه استبعد أوزيل لأسباب "خططية"، وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين قبل مباراة فريقه أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت : أنا أول شخص يريد مسعود في قمة مستواه. سأشركه عندما أرى أنه يستطيع تقديم أفضل ما لديه. أوزيل مر بأمور كثيرة خلال الأسابيع الماضية ويجب احترام كل لاعب. في بعض الأحيان يحتاجون إلى الوقت.

وقال أرتيتا إنه لا توجد بينه وبين أوزيل أي مشاكل بعد حديث واضح وصادق عقب استبعاده من مباراة سيتي. وتابع: كان جيدا معي. لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. حديثي مع مسعود سيظل بيني وبينه. كان حديثا واضحا وصادقا.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري برصيد 40 نقطة من 29 مباراة.