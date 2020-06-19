ويفا يغرم مرسيليا ثلاثة ملايين يورو لخرقه قوانين اللعب المالي النظيف

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مرسيليا: أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة عن تغريم نادي مرسيليا الفرنسي مبلغ ثلاثة ملايين يورو لخرقه قوانين اللعب المالي النظيف، وهو قرار لن يؤثر على مشاركة النادي في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وبالإضافة إلى الغرامة، قررت غرفة التحكيم في لجنة الرقابة المالية حسم 15 في المئة من الارباح التي سيحققها النادي لمشاركته في المسابقات الأوروبية لموسم 2020-2021 و2021-2022 في حال تأهله، والسماح بتسجيل 23 لاعبا كحد أقصى في الفريق الذي قد يشارك في المسابقات القارية حتى موسم 2022-2023.

ولن يؤثر هذا القرار على ما كانت تخشاه جماهير النادي، وهو استبعاده عن خوض منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيا في ترتيب الدوري هذا الموسم بعد قرار الرابطة إلغائه بسبب فيروس كورونا المستجد وتتويج باريس سان جرمان بطلا.

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وعانى النادي من خلل مالي في حساباته في موسم 2018-2019 ما لفت أنظار الهيئة القارية.

ففي الخامس من آذار/مارس الفائت، أعلن ويفا أن الملف انتقل من غرفة التحقيق الى غرفة المحاكمة، لأن مرسيليا تجاوز قيمة العجز الذي تم التفاوض بها، والتي تقضي بعدم تجاوز خسائره قيمة 50 مليون يورو في حزيران/يونيو 2019، الا انها بلغت 91 مليون.

وسبق أن وقع مرسيليا على اتفاق لأربعة مواسم حتى عام 2023، تعهد خلاله بخفض الإنفاق لتحقيق التوازن.