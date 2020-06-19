بطولة انكلترا: سانيه قد يترك مانشستر سيتي بعد رفضه تجديد عقده

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لندن: يبدو جناح مانشستر سيتي، الالماني الدولي لوروا سانيه في طريقه الى ترك فريقه بعد رفضه تجديد عقده بحسب ما كشف مدربه الاسباني بيب غوارديولا الجمعة.

وينتهي عقد سانيه في حزيران/يونيو 2021 وارتبط اسمه بقوة للانتقال الى صفوف بايرن ميونيخ الالماني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي الجمعة "لقد رفض لوروا تجديد عقده. الجميع يعرف كيف تسير الامور. اذا وافق ناديان على صفقة الانتقال في نهاية الموسم يستطيع الرحيل. والا فإنه سيرحل بنهاية عقده" في اشارة الى عدم رغبة السيتيزن في التخلي عنه في نهاية الموسم الحالي بأي ثمن حتى لو ادى ذلك الى رحيله من دون مقابل في نهاية عقده.

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واضاف "لقد عرض النادي عليه تجديد عقده مرتين او ثلاث مرات وقد رفض في كل مرة".

وكان سانيه انضم الى صفوف مانشستر سيتي عام 2016 قادما من شالكه الالماني وتوج في صفوفه بطلا لالمانيا مرتين. بيد انه لم يخض اي مباراة هذا الموسم لدى توقف الدوري الانكليزي الممتاز منتصف اذار/مارس وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي اثر اصابة تعرض لها في اب/اغسطس الماضي.

وذكرت تقارير صحافية الشهر الماضي بان بايرن ميونيخ عرض مبلغا مقداره 40 مليون يورو للحصول على خدمات سانيه لكن سيتي يطالب ب54 مليون يورو.