شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المقاولون يكشف مصير المطلوبين من الأهلي للموافقة على بيع طاهر

المقاولون يكشف مصير المطلوبين من الأهلي للموافقة على بيع طاهر

يناقش المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب مع الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، رأيه في اللاعبين المستهدفين بصفوف الأهلي للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، والذين سيدخلون ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون للأهلي بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين.

الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

تعرف على تفاصيل دور مدرب الزمالك الأسبق في رحيل فايلر عن الأهلي يسابق نادي نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلفاً للمدير الفني السابق الذي انتهت ولاية في 31 مايو الماضي وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بالبطولة. Advertisements الأهلي يقتصر طاقة الموظفين والعمال فى التدريبات إلى 50% على مجموعتين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، عقد جلسة عصر اليوم الجمعة بملعب التتش، مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم ، في حضور خالد محمود، طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.