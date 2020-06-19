أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 19 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، المقاولون يكشف مصير المطلوبين من الأهلي للموافقة على بيع طاهر
المقاولون يكشف مصير المطلوبين من الأهلي للموافقة على بيع طاهر
يناقش المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب مع الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، رأيه في اللاعبين المستهدفين بصفوف الأهلي للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، والذين سيدخلون ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون للأهلي بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري
شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
تعرف على تفاصيل دور مدرب الزمالك الأسبق في رحيل فايلر عن الأهلي
يسابق نادي نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلفاً للمدير الفني السابق الذي انتهت ولاية في 31 مايو الماضي وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بالبطولة.
الأهلي يقتصر طاقة الموظفين والعمال فى التدريبات إلى 50% على مجموعتين
سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، عقد جلسة عصر اليوم الجمعة بملعب التتش، مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم ، في حضور خالد محمود، طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.
عمار حمدي يُخطر الاهلي برغبته في اللعب للاتحاد
أبلغ عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش برغبته في اللعب لنادي الاتحاد السكندري الذي طلب ضمه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بعد إنتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري ، وشهدت الفترة الماضية تلقي عمار حمدي عدة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها الإتحاد السكندري وبيراميدز وأنبي ودجلة فضلاً عن عرض الطلائع.
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