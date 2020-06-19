شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يبدأ التحضير لعودة التدريبات بالإجراءات الاحترازية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد نادي بيراميدز لعودة النشاط الرياضي بعد قرار الحكومة ووزارة الشباب والرياضة باستئناف مباريات الدوري الممتاز وعودة جميع الأندية لمواصلة تدريباتها الجماعية على أن يستكمل الدوري بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن بيراميدز من أوائل الأندية الذي تحرك سريعا لتجهيز كل شيء تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أوضح المدير الرياضي أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية حديثة بمدخل استاد الدفاع الجوي وغرف ملابس اللاعبين وكذلك بمدخل الملعب الفرعي الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته اليومية لإجراء عمليات التعقيم لأي فرد قبل دخول مناطق تواجد اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

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شدد هاني سعيد على أن الإدارة وفرت كذلك كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لبدء التدريبات مجددا وتوفير الكحول وآليات التعقيم وواقي الوجه في إطار العمل الجاد لإعادة النشاط مرة أخرى.

ومن المقرر أن يجري لاعبو بيراميدز المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا غدًا السبت بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدًا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة، وكشف هاني سعيد أن اللاعبون سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.