شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طنطا: لا عودة للتدريبات حالياً وتم تحضير الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فايز عريبى رئيس نادى طنطا أن قرار عودة الفرق الرياضية إلى التدريبات لم يحسم حتى الأن بسبب عدم وضوح الرؤية كاملة وأنه يفضل الانتظار، والأن الألعاب التى يتنافس بها اللاعبين عن بعد من الممكن عودتها الان مثل التنس .

وأوضح فايز عريبى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه دائم التواصل باللجنة الطبية و الانتهاء من تحضير الاجراءات الاحترازية حيث يتم تطهير مقر النادى يوميا و فحص بعض العاملين الذين يتواجدون من قياس لدرجات الحراراة .

أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الإجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات..

- عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

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- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.