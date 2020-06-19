شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن إجراء المسحة الأولى للاعبيه غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز المسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا يوم السبت بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال مباريات الدوري يوم 25 يوليو المقبل، وفقًا لما حددته وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.
وكشف هاني سعيد المدير الرياضي عن أن اللاعبون سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.
شدد المدير الرياضي على أنه بناء على نتائج المسحة الأولى سيشارك اللاعبون في التدريبات على مجموعات قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات مجددا.
وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.
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