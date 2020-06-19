شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19/ 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الجمعة الموافق 19/ 6/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها اتحاد الكرة ينتظر جدول مباريات أفريقيا لتحديد مواعيد الدوري، و9 شروط قبل عودة التدريبات، والأهلي يجري مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري، وآرى بابل والمثلوثى ينتظران إشارة الزمالك للحضور إلى القاهرة.

اتحاد الكرة ينتظر جدول مباريات أفريقيا لتحديد مواعيد الدوري

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنهم ينتظرون اعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم –كاف- عن مواعيد مباريات دوري ابطال افريقيا و الكونفدرالية للدور قبل النهائي وايضا الاجندة الدولية وهل ستكون في مواعدها المحددة مسبقا ام سيتم اجراء تعديلات عليها وذلك من أجل الاعلان عن جدول مباريات الدوري المرجح استئنافه 25 يوليو المقبل. حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دورى القسم الثانى أو الممتاز "ب"، لاسيما أن اللجنة تعطى الأولوية لعودة الدورى الممتاز ثم باقى الدرجات الأدنى، على أن تعود المنافسات فى القسم الثانى بعد فترة مناسبة من استئناف الدورى الممتاز حتى تطمئن الجبلاية على عودة النشاط واستئنافه بشكل طبيعى قبل عودة النشاط فى باقى الدرجات. اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اتخاذ 9 إجراءات بملاعب التدريب والمباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة، وسلمته الجبلاية للأندية خلال الاجتماعات الأخيرة التى عقدت بمقر الجبلاية. اتحاد الكرة يحدد منتصف سبتمبر موعدا مبدئيا لعودة الممتاز "ب"

آرى بابل والمثلوثى ينتظران إشارة الزمالك للحضور إلى القاهرة

ينتظر الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، والتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، دعوة الزمالك للقدوم إلى القاهرة عند عودة حركة الطيران، بعد الاتفاقات التى تمت مع الثنائى من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء، فى صفقات انتقال حر لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث يجيد بابل اللعب فى مركز الجناح الأيسر والمهاجم الثانى، أما المثلوثى هيدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد استقرار إدارة نادى الزمالك على التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

جهاز الزمالك ينتظر قرار إدارة النادى لتحديد موعد "مسحة" كورونا

ينتظر جهاز الزمالك، موقف إدارة النادى من موعد عودة التدريبات الجماعية للفريق، من أجل تحديد اليوم الخاص بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية ومسحة كورونا استعداداً لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الحرص على متابعة حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الماضية التى شهدت توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا. Advertisements رجل أعمال صيني يهدد استمرار رينيه فايلر مع الأهلي بات رجل أعمال صيني التهديد الأكبر للنادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر الذي يقضي إجازة ببلاده حالياً في ظل توقف النشاط الكروي في مصر أثر تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

عمار حمدي يُخطر الاهلي برغبته في اللعب للاتحاد أبلغ عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش برغبته في اللعب لنادي الاتحاد السكندري الذي طلب ضمه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بعد إنتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري ، وشهدت الفترة الماضية تلقي عمار حمدي عدة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها الإتحاد السكندري وبيراميدز وأنبي ودجلة فضلاً عن عرض الطلائع.

تجهز إدارة نادى بيراميدز، لإجراء التحاليل اللازمة للاعبى الفريق الكروى الأول للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا، قبل العودة للتدريبات الجماعية، عقب اعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، أن لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء قررت عودة استئناف النشاط الرياضى بشكل عام بداية من غدًا السبت، على أن تعود المنافسات الرسمية ومسابقة الدورى الممتاز بداية من يوم 25 من الشهر المقبل.

يناقش المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب مع الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، رأيه في اللاعبين المستهدفين بصفوف الأهلي للتعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، والذين سيدخلون ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر من المقاولون للأهلي بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين.