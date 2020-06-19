شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس : رفضت الأهلي بسبب كلمة شرف..وأوافق على العمل مساعد في الزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الكاس نجم الزمالك والكرة المصرية السابق انه حصل على لقب هداف الدوري العام 3 مواسم متتالية، وهو الأمر الذي لم يحققه اي لاعب أخر حتي هذه اللحظة، وقال أحمد الكاس في تصريحات لقناة اون تايم سبورت :"تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك اثناء لعبي في الأوليمبي ولكن والدي كان يرغب في بقائي بالنادي السكندري، ولكنه منح كلمه لإدارة الزمالك انه في حاله رحيله عن الاوليمبي سأنتقل للزمالك ولذلك نفذت كلام والدي"

وأضاف أحمد الكاس أن عرض الأهلي كان يفوق الزمالك من الناحية المادية، ولكني التزمت بكلمتي مع الزمالك وبالفعل ارتديت القميص الأبيض في النهاية، وتابع أحمد الكاس ان الجيل الذي شارك في كأس العالم 90 مظلوم بشكل كبير، مؤكدا ان معظم الجيل لم يحصل على التقدير المناسب لهم.

وكشف أحمد الكاس أنه لا يمانع العمل كمدرب عام في الزمالك أو في منتخب مصر ولكن بشرط أن يكون المدير الفني أجنبي، مؤكدا انه ينتمي ايضا لمؤسسة طلائع الجيش التي يكن لها كل احترام وتقدير.

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وشدد الكاس أن سبب ندرة المهاجمين في الوقت الحالي بالكرة المصرية هو زيادة عدد اللاعبين المحترفين، مطالبا المسئولين بالغاء استقطاب اللاعبين الأجانب في المواسم المقبلة، مشيدا في الوقت ذاته بقدرات مصطفي محمد مهاجم الزمالك ومنتخبنا الوطني.

وأشاد أحمد الكاس بالراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني مؤكداً أنه واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية لما كان يتمتع به من شخصية قوية وقدرات فنية كبيرة.