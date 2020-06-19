شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : منحنا لاعبي المصري راحة غداً من التدريبات بعد خطاب اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي أنه تم تأجيل عودة لاعبي الفريق للتدريبات غداً بعد خطاب اتحاد الكرة بعدم نزول اللاعبين للتدريبات إلا قبل إجراء اختبارات طبية والخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19 ، على أن يتم تحديد موعد للتدريبات خلال الساعات المقبلة.

تابع السقا لـ " الخليج 365 " سنحدد موعد جديد للتدريبات بالتنسيق مع الجهاز الفني على أن يتم إخطار اللاعبين به خلال الساعات المقبلة.

أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى، سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.

وتضمنت الإجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الإقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الآمنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات.

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات..

- عمليات الإحماء فى أماكن متباعدة.

- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام.

إجراءات قبل المباريات

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أما الإجراءات الطبية أثناء المباريات أبرزها:

- إلزام اللاعبين بعدم مشاركة الادوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

- منع المصافحة أو التقارب أو الاحتفالات بين اللاعبين.

- اطفال الكرات لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياة وتطهير اليدين.

- تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيونى.

- قضاء وقت الراحة بين الشوطين فى الملعب المفتوح.

الإجراءات الطبية بعد المباريات:

- مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة إلى الحافلات.

- توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الآمنة

- يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة.

- يمنع الالتقاء أو استخدام غرف تغيير الملابس.

- اللاعبون الذين يخضعون لكشف منشطات يتم تخصيص غرف لهم قبل نقلهم فى سيارات مناسبة.