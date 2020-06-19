مباشر.. إشبيلية 0 - 0 برشلونة.. الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:
زوار "الخليج 365" الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة برشلونة أمام إشبيلة، في لقاء يقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.
ويمتلك برشلونة 64 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب ويأمل في تأمين الصدارة من تطلعات أكبر ملاحقيه ريال مدريد الذي لعب نفس العدد من المباريات ورصيده 62 نقطة.
وفي المقابل يحلم إشبيلية بتأمين مركزه الثالث في جدول الترتيب حيث يمتلك الآن 51 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع.
تشكيل إشبيلية: فاسليك، خيسوس نافاس، دييجو كارلوس، كوندي، ريجليون، فيرناندو، جوردان، أوليفر، أوكامبوس، منير حدادي، دي يونج.
تشكيل برشلونة: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، كليمو لانجليه، جيرار بيكيه، خوردي ألبا، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرتور فيدال، سواريز، ليونيل ميسي، برايتويت.
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