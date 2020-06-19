محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قرر نادي بيراميدز، أن يخضع لاعبوه للمسحة الطبية الأولى للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا يوم السبت بمقر النادي بالدفاع الجوي تمهيدا لاستئناف النشاط والتدريبات خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاستكمال مباريات الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل.
وأوضح هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن اللاعبون سيجرون المسحة تحت إشراف أكبر شركات التحاليل الطبية في مصر والتي تعاقد معها النادي لإجراء المسحة لجميع أفراد الفريق وبناء على نتائجها سيبدأ الفريق تدريجيا في استئناف تدريباته بمقر النادي.
وأكد سعيد، أنه بناء على نتائج المسحة الأولى سيشارك اللاعبون في التدريبات على مجموعات قبل خوض التدريبات الجماعية استعدادا للمباريات مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراء مسحة أولى للاعبي بيراميدز قبل العودة للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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