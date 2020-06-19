لحظة بلحظة.. مانشستر يونايتد 0 - 1 توتنهام.. بيرجوين يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عند 9:15 مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد حسبما أعلن مديره الفني سولشاير:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لو شو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد- برونو فيرنانديز- سكوت مكتوميناي

الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- دانيال جيمس

وجاء تشكيل توتنهام الذي أعلنه مدربه جوزيه مورينيو كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن ديفيز- دافينسون سانشيز- إيريك داير- سيرجي أوريير

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خط الوسط: هاري وينكس- موسى سيسوكو- إيريك لاميلا

الهجوم: هاري كين- سون هيونج مين- ستيفين بيرجوين

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة

مرت 5 دقائق أولى هادئة وسط سيطرة من قبل لاعبي الفريقين ومحاولات على مرمى كلاً منهما.

مرت ربع ساعة أولى من المباراة ولازال التعادل مستمراً والسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد 15 دقيقة شهدت العديد من الأحداث لعل أبرزها هدف سيتفن بيرجوين في الدقيقة 27 حين استغل رعونة لاعبي مانشستر في التعامل مع الكرة ليصوب صاروخية سكنت شباك ديفيد دي خيا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

انطلاق الشوط الثاني

مرت الـ 15 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني بسيطرة من قبل لاعبي مانشستر يونايتد في محاولة لإدراك التعادل لعل أخطر الكرات كانت تصويبة برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 التي مرت بجانب القائم الأيمن لتوتنهام.