جمال حمزة يكشف تفاصيل مشادة بدأت أمام التلفاز وامتدت لغرفة الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سرد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق تفاصيل المشادة التي وقعت مع البرازيلي ريكاردو زميله السابق بالفريق، والتي ظهرت عبر التلفاز.

وقال جمال حمزة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مشادتي مع ريكاردو البرازيلي بدأت في الملعب واستمرت حتى غرف خلع الملابس".

وتابع: "بداية الأمر كانت الكرة معي ونلعب أمام المحلة في المحلة وهو يركض بجواري فمررت الكرة إلى لاعب آخر وجدته منفعلًا تمامًا؛ لأنني لم ألعب الكرة له فتعجبت كثيرًا".

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وأضاف: "لم أكن أعلم أنه ينفعل علي، فسألته هل تتحدث إلي؟ فقال نعم، فصفعته على وجهه وهذا ما ظهر في التلفاز، لكننا استمررنا في المشادة بغرف خلع الملابس".

وواصل: "كل اللاعبين اشتركوا في ضربه بغرف خلع الملابس، لكن المدير الفني كان في صفه تمامًا، وتم فرض عقوبة علي أنا واللاعب".

واختتم قائلًا: "كان لا بد من ضرب ريكاردو؛ لأنك عندما تكون لاعبًا محترمًا الكل يحبك، إنما عندما تتجاوز (لازم تاخد ألم) طبعًا، لكنه استمر معنا وخاض التدريبات لأنه انفعال ملعب".

ولعب ريكاردو للزمالك موسم 2008-2009 وخاض 6 مباريات فقط.