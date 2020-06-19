طلعت يوسف يكشف موقف ناديه من العودة للتدريبات تمهيدًا لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حماد:

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن ناديه ينتظر عمل المسحة على لاعبي الفريق الأول قبل استئناف التدريبات.

المدير الفني للاتحاد السكندري، قال في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، الجمعة، إنه لن يناقش حاليًا ملف تدعميات الفريق أو الراحلين خلال الوقت الراهن.

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وأوضح يوسف السبب في ذلك، نظرًا لعدم نهاية مسابقة دوري we المصري حيث يتبقى دور كامل على نهاية المسابقة الحالية بجانب عدم استقرار الظروف.

ومن المقرر أن يتم استئناف مسابقة الدوري في 25 من الشهر المقبل بحسب تأكيدات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والذي أعطى الضوء الأخضر على استئناف البطولة المحلية بعد توقف النشاط الرياضي لثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل الترتيب الخامس من جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد مرور 18 جولة، إلا أن الفريق الساحلي لديه مباراة مؤجلة.