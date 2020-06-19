طارق يحيى يرد على أنباء خلافته لسامي الشيشيني في جهاز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - أحمد الهواري:

رفض طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك التعليق على أنباء خلافته لسامي الشيشيني ضمن الجهاز الفني لنادي الزمالك، قائلًا أن أحدًا لم يتحدث معه في هذا الأمر.

وقال يحيى في تصريحاته لـ"يلا كورة" اليوم الجمعة: "لم يتحدث معي اي مسؤول داخل الزمالك حول الانضمام للجهاز الفني مع كارتيرون ومن الطبيعي ترشيح اسمي مثل أي شخص."

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وتقدم سامي الشيشيني باستقالته من منصبه في الجهاز الفني لنادي الزمالك، فيما أعلنت الإدارة أن المدرب العام بالفريق يخشى من الإصابة بفيروس كورونا في حالة عودة النشاط الرياضي.

وتابع يحيى: "أي مدرب يرحل يترشح لخلافته أسماء كثيرة ولن أعلق الآن على الترشيح لمعاونة كارتيرون طالما لا يوجد عرض أو طلب من النادي."

وتولى طارق يحيى منصب المدرب العام والمدير الفني المؤقت للزمالك في أكثر من مناسبة كان أخرها الصيف الماضي بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا.