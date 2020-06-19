مصدر في أسوان يكشف لمصراوي الأسماء المرشحة لخلافة مجدي عبد العاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حماد:

يسعى نادي أسوان لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق، بعد رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي اسوان لمصراوي، أن هناك 4 أسماء مرشحة لخلافة عبد العاطي في تدريب اسوان، وهم أحمد كشري وعبد الناصر محمد وأسامة نبيه وأحمد سامي.

وأوضح المصدر، أن نادي أسوان سيعقد جلسة غدا السبت لحسم ملف المدرب الجديد للفريق، والاستقرار على اسم المدير الفني بعد رحيل عبد العاطي.

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وقدم مجدي عبد العاطي استقالته من تدريب فريق أسوان قبل أيام، بسبب تجاهل إدارة النادي لمستحقات اللاعبين والجهاز الفني طوال الثلاثة أشهر الماضية.

وعبر عبد العاطي عن ضيقة بشأن إدارة أزمة توقف النشاط من جانب مسئولي أسوان، وهو ما تسبب في مشاكل مادية للاعبي الفريق والجهاز الفني.

ويحتل فريق اسوان المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 17 لقاء في مسابقة الدوري.