لاعب حسنية أغادير يكشف موقفه من الرحيل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح المهدي أوبيلا لاعب وسط فريق حسنية أغادير المغربي، أنه لم يدخل في مفاوضات بطريقة مباشرة مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأضاف اللاعب المغربي في تصريحات عبر صحيفة "هسبورت" المغربية، الجمعة، أنه في الموسم الماضي أخبره أحد الوكلاء بتواصل الزمالك معه من أجل الحصول على خدماته إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وشدد اللاعب خلال تصريحاته، أنه لم يتحدث مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن لديه عقد مع فريقه الحالي.

وأوضح صاحب الـ27 عامًا، أنه يحترم عقده مع أغادير والذي يستمر حتى صيف عام 2021، مشددًا أنه لن يرحل إلا بعد موافقة النادي.

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وعبر أوبيلا عن رغبته في تحقيق حلمه وهو الاحتراف، بجانب تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية رفقة فريقه الحالي.

وشارك لاعب وسط حسنية أغادير مع فريقه في الموسم الحالي بواقع 22 مباراة ليسجل هدفًا وحيدًا بجانب صناعته لأربع تمريرات حاسمة.

الزمالك بحسب رئيسه مرتضى منصور خرج في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ليؤكد أن ناديه أنهى التعاقد مع لاعبين دون الكشف عن هويتهما.

وسبق وأن أعلن رئيس القلعة البيضاء أنه سيدعم الفريق الأول بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من بينهم ثنائي أجنبي، حيث تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن الثنائي الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، والأنجولي آري بابل جناح بريميرو دي أوجوستو اقتربا من التوقيع للزمالك.