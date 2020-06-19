شاهد .. توتنهام يتقدم على مانشيستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق توتنهام الشوط الأول من مباراته أمام نظيره مانشيستر يونايتد متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الانجليزي . ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الانجليزي . سجل الهدف اللاعب ستيفن بيرجوين في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول . الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول . ويخوض توتنهام اللقاء وهو في المركز الثامن بريد 41 نقطة بينما يلعب مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 45 نقطة .

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