الكاف والزمالك والحضري أبرز مهنئي حسن شحاتة بعيد ميلاده

احتفل حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر السابق ونجم نادي الزمالك بيوم ميلاده الـ 73، بعد مسيرة كروية وتدريبية ملئية بالإنجازات، بحيث كانت أبرزها التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية في ثلاث مرات متتالية.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" احتفل العديد من اللاعبين بعيد ميلاد "المعلم"، ونستعرض ذك في السطور المقبلة.

حساب نادي الزمالك الرسمي كتب " يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز نجومنا على مر التاريخ لاعبا ومدَربًا؛ المعَلم حسن شحاتة.. كل عام وأنت بخير".

حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" كتب "المدرب الأسطوري حسن شحاتة يصل

إلى 73 عامًا".

حارس الأهلي والزمالك السابق عصام الحضري كتب " النهاردة عيد ميلاد المعلم كابتن حسن شحاتة الأب الروحي و احسن مدرب في افريقيا و صاحب انجاز ال 3 بطولات افريقية متتالية و انضف شخصية اتعاملت معاها كل سنة وانت بألف خير والعمر كله خير و سعادة يا رب".

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الصقر المصري أحمد حسن كتب " الراجل ده بجد من أنضف وأنقى وأطيب الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك شريك نجاحات وانجازات

وبطولات وقائد عظيم مع جيل محترم كل سنة وانت طيب يا معلم ، وهتفضل طول عمرك طيب ، ربنا يمتعك بالصحة والعافية وطولة العمر حسن شحاتة".

الإعلامي أحمد شوبير كتب " المعلم حسن شحاتة، صاحب الإنجازات والبطولات يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 73 .. كل سنة وأنت طيب ".

الملحن عزبز الشافعي كتب " إسم كبير يفخر بيه كل زملكاوي المعلم حسن شحاتة.. الافضل كلاعب و الأفضل كمدرب".

محمد ناجي جدو، لاعب منتخب مصر السابق كتب "كل سنة وأنت طيب يا معلم"، أما لاعب الزمالك السابق هيثم فاروق فكتب "اليوم هو عيد ميلاد أحد أيقونات نادي الزمالك كلاعب واحد اسباب حبي لنادي الزمالك. كل سنة والمعلم حسن شحاتة بألف خير".