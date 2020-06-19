جمال حمزة : ماردونا وحازم إمام مثلي الأعلى في كرة القدم

كشف جمال حمزة نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن مثله الأعلى في كرة القدم على المستوى المحلي والعالمي.
وقال جمال حمزة خلال تصريحات تليفيزنية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، " حازم إمام مثلي الأعلى منذ أن كنتناشئًا في الزمالك، وكانت أمنية حياتي ألعب بجانب حازم إمام".
وأضاف حمزة " مثلي الأعلى على المستوى العالمي هو كان الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، فهو نجم الشباك الأول في كرة القدمفي العالم".
وأشار نجم الزمالك السابق أنه اقتبس رقم قميصه مع الزمالك من النجم الأرجنتيني" ارتديت رقم 10 مع الزمالك بسبب عشقي لـ ماردونا".
كما أفصح جمال حمزة عن أقرب لاعب له خلال مسيرته في الملاعب "محمود محمود مدافع الزمالك السابق كان الأقرب لي من اللاعبين بسبب تواجدنا معًا في المنتخب والزمالك".
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