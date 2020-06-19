التشكيل الرسمي لبرشلونة في مواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة كيكي سيتيين المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 30 من ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني وضم تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية كل من: شتيجن ، سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، فيدال ، ميسي ، برايثوايت ، سواريز .

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