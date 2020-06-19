تشكيل إشبيلية لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق إشبيلية بقيادة جولين لوبيتيجي المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة والتي ستنطلق بعد قليل بعد قليل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 30 من قليل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني وجاءت تشكيل إشبيلية لمواجهة برشلونة كالتالي: فاكليك ، كارلوس ، كوندي ، ريجيلون ، فيرناندو ، جواردن ، توريس ، اوكامبوس ، الحدادي ، دي يونج ، نافاسا .

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