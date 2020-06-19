يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وأشبيلية بث مباشر الدوري الإسباني

يلتقي فريقي برشلونة وأشبيلية، اليوم الجمعة الموافق 19 من شهر يونيو الجاري، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، حيث يتقابل Barcelona vs sellva، على ستاد رامون سانشيز، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.
مشاهدة مباراة برشلونة وأشبيلية
وننقل لقاء برشلونة وأشبيلية حيث يستضيف لقاء الفريقين ملعب رامون سانشيز، حيث يدخل فريق برشلونة المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد 64 نقطة، فيمايحتل نظيرة أشبيلية المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بجدول ترتيب الليجا، ونتابع اللقاء من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم بث مباشر وشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.
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