فيا ريال يهزم غرناطة بهدف في الدوري الإسباني

حقق فريق فيا ريال فوزا مهما على نظيره غرناطة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الاسباني . منافسات الجولة 30 من الدوري الاسباني . سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة الحادية عشر من عمر اشوط الأول . من عمر اشوط الأول . بهذا الفوز رفع فياريال رصيده الى النقطة 47 يحتل بها المركزالسابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني ، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 42 في المركز التاسع .

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