رياضة | مدرب كريستال بالاس يشيد بقرار استئناف الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب كريستال بالاس يشيد بقرار استئناف الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس بقرار استئناف بطولة الدوري الإنجليزي بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومر على هودسون الكثير طوال مسيرته التدريبية الطويلة لكن هذا الموسم شكل تحديا جديدا لمدرب منتخب إنجلترا السابق.

وقال المدرب البالغ عمره 72 عاما للصحفيين عبر مؤتمر صحفي عن بُعد اليوم قبل رحلة الفريق لمواجهة بورنموث غدا السبت: "من المهم للغاية استئناف الموسم لعدة أسباب".

وتابع: "عودة الدوري الممتاز مهمة للجميع. وأيضا من المهم خوض المباريات التي تحدد نتائجها الكثير من الأشياء مثل الهبوط والمقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

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وجاء توقف الدوري في مارس الماضي عندما كان بالاس يقدم أداء جيدا بفوزه في ثلاث مباريات متتالية ليتقدم للمركز 11 برصيد 39 نقطة متأخرا عن بيرنلي بفارق الأهداف.

ويتأخر بالاس بفارق 6 نقاط فقط عن المركز الخامس الذي يحتله حاليا مانشستر يونايتد الذي ربما يتأهل إلى دوري الأبطال في حال خسارة غريمه المحلي مانشستر سيتي طعنه ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بحرمانه من المشاركات الأوروبية لمدة عامين.

ولم يسبق أبدا لكريستال بالاس إنهاء الدوري في مركز أعلى من العاشر ومع تبقي تسع جولات على النهاية حصد الفريق عشر نقاط أقل من رقمه القياسي في الدوري الممتاز.

وأضاف هودسون: "أمامنا الكثير من المباريات ونتطلع لها. اللاعبون حريصون على العودة للمباريات والحفاظ على الأداء الذي كنا عليه عندما اضطررنا للتوقف في مارس الماضي".

وواصل: "لكن كل شيء يعتمد على حفاظ اللاعبين على جاهزيتهم. أدرك مدى قلقنا الكبير من أجل إنهاء الموسم بين العشرة الأوائل، خاصة أننا لا نبعد كثيرا عن المراكز المؤهلة لأوروبا".