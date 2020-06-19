رياضة | بيراميدز يبدأ التحضير لعودة التدريبات بالإجراءات الاحترازية الشاملة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يبدأ التحضير لعودة التدريبات بالإجراءات الاحترازية الشاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي بيراميدز في الاستعداد لعودة النشاط الرياضي بعد قرار الحكومة ووزارة الشباب والرياضة باستئناف مباريات الدوري الممتاز وعودة جميع الأندية لمواصلة تدريباتها بداية من السبت ٢٠ يونيو على أن يستكمل الدوري بداية من يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن بيراميدز من أوائل الأندية الذي تحرك سريعا لتجهيز كل شيء تمهيدا لعودة النشاط واستئناف التدريبات واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الطبية باتحاد الكرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أوضح المدير الرياضي أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية حديثة بمدخل استاد الدفاع الجوي وغرف ملابس اللاعبين وكذلك بمدخل الملعب الفرعي الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته اليومية لإجراء عمليات التعقيم لأي فرد قبل دخول مناطق تواجد اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.

شدد هاني سعيد على أن الإدارة وفرت كذلك كافة الإجراءات الطبية والاحترازية لبدء التدريبات مجددا وتوفير الكحول وآليات التعقيم وواقي الوجه في إطار العمل الجاد لإعادة النشاط مرة أخرى.