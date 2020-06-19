رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم. وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: تيرشتيجن خط الدفاع: سيميدو ،بيكيه، لينغليت، ألبا خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال خط الهجوم: ميسي، سواريز، برايثوايت وجاءت تشكيلة اشبيلية الرسمية كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: توماس فاسليك خط الدفاع: خيسوس نافاس، دييغو كارليس، كوندي خط الوسط: فيرناندو، جوردان، أوليفير، أوكامبوس خط الهجوم: منير الحدادي، دي يونج - متـابعة المباراة لحظة بلحظة انطلقت منذ قليل مباراة برشلونة ضد فريق إشبيلية في المباراة التي تجمع الفريقين

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