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رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ضد إشبيلية في (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل مباراة برشلونة ضد فريق إشبيلية في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تيرشتيجن

خط الدفاع: سيميدو ،بيكيه، لينغليت، ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال

خط الهجوم: ، سواريز، برايثوايت

 وجاءت تشكيلة اشبيلية الرسمية كالتالي:

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حراسة المرمي: توماس فاسليك

خط الدفاع: خيسوس نافاس، دييغو كارليس، كوندي

خط الوسط: فيرناندو، جوردان، أوليفير، أوكامبوس

خط الهجوم: منير الحدادي، دي يونج

 

- متـابعة المباراة لحظة بلحظة

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