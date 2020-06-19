رياضة | ساوثهامتون يسحق نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ساوثهامتون يسحق نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق ساوثهامتون فوزًا عريضًا على حساب مضيفه نوريتش سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجوةلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل أهداف ساوثهامبتون داني إنجز وستيوارت أرمسترونج وناتان ريدموند في الدقائق 49 و54 و79.
ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وهذا الفوز هو الحادي عشر لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 15 مباراة والتعادل في أربع، فيما أصبحت هذه الخسارة هي التاسعة عشر لنوريتش في الدوري مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.