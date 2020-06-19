رياضة | مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع آري بابل جناح فريق أول أغسطس الأنجولي في الفترة القادمة لتعزيز صفوف الفريق.

وعقد الزمالك اتفاق مع اللاعب للانضمام للقلعة البيضاء في الصيف المقبل لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه الانجولي.

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واتفق الزمالك مع اللاعب على منحه راتب سنوي ما بين 700 ألف دولار إلى 800 ألف دولار بعد التوقيع الرسمي بالايام المقبلة.

وكان الزمالك قد وضع لاعب أول أغسطس على طاولة التعاقدات بعد أن أبدي الابيض اهتمامه بضمه بناء على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويجيد بابل المشاركة في مركز الجناح والمهاجم الثانى ويمتلك مسيرة جيدة مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال.