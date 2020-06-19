رياضة | لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشكيل توتنهام:-
حراسة المرمى : لوريس.
خط الدفاع : اوربيه - داير - سانشيز - ديفيز.
خط الوسط : وينكس - سيسوكو - لاميلا - بيرغويجين - سون.
خط الهجوم : هاري كين.
تشكيل مانشستر يونايتد:-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط : فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز - مارسيال - دانييل جيمس.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد.
الشوط الأول
بداية محصورة في منتصف الملعب من الجانبين
12 دقيقة
لا توجد خطورة على المرمى في 12 دقيقة مرت من أحداث الشوط الأول
الدقيقة 13.. سون يسدد قوية على مرمى مانشستر يونايتد لكن الحارس ديفيد دي خيا يتألق ويمسكها
الدقيقة 27.. جووووووووووووووووووووووول
الدقيقة 27.. ستيفن بيرجوين يسجل الهدف الأول لتوتنهام في شباك مانشستر يونايتد
محاولات من مانشستر يونايتد لإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى حتى الآن ومرور 30 دقيقة.